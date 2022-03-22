恒大40億債准押後付息 將開投資會議介紹重組

陷入債務危機的中國恒大（3333）擬有新進展，據報本周將舉行全球投資者電話會議，向投資者介紹重組框架，並獲投資者同意押後支付到期債券利息。另外，有傳恒大將南京恒澤房地產開發公司的30%股權轉讓給了中航信託。
據財經資訊平台REDD引述消息人士指，恒大於本周將舉行全球投資者電話會議，向投資者介紹重組框架。消息人士稱，電話會議可能在本周稍早時候舉行。而中國恒大、恒大物業（6666）及恒大汽車（708）昨日開市前停牌，表示等待刊發一份載有內幕消息的公告。
另外，恒大旗下恒大地產集團昨日公佈，票面年利率5.8厘的40億元人民幣境內債券，已獲債權人批准，將應償還的利息調整至9月23日支付。根據上述批准的提案，延遲支付利息不會引發債券違約。
轉讓南京項目股權
澎湃新聞從天眼查詢股權訊息時發現，恒大地產集團於3月17日，將在南京恒澤房地產開發有限公司的30%股權，轉讓給中航信託股份有限公司。恒大地產集團退出後，南京恒澤房地產開發有限公司的股東為深圳航橋投資合夥企業（有限合夥）及中航信託股份有限公司，分別持股70%和30%。
資料顯示，南京恒澤房地產開發有限公司成立於2020年6月24日，經營範圍包括房地產開發經營一般項目：房地產評估；房地產諮詢；工程管理服務和物業管理。中國恒大停牌前報1.65元；恒大物業報2.3元；恒大汽車報3.52元。
易居料蝕最多96億
另外，易居企業控股（2048）發盈警，截至去年底止年度，預期錄得虧損介乎約92億元至96億元，轉盈為虧，2020年度則錄得年內利潤4.39億元。易居企業控股收市報0.85元，跌26.09%。