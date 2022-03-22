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華置轉蝕35億 投資恒大損手

2022-03-22 列印
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因投資恒大（3333）損手、「大劉」劉鑾雄及太太陳凱韻（甘比）旗下的華人置業（127）公佈，截至去年底止全年業績，年內由盈轉虧，蝕35.14億元，上年同期盈利6.22億元；不派末期息，上年同期派1仙。華置表示，恒大股份的已變現及未變現虧損共約109.2億元。華置昨日逆市收升0.9%，報2.36元。

華置於期內，收入12.99億元，按年跌57.3%，當中物業銷售2.35億元，上年度沒有錄得有關收入；上市及非上市股本投資的股息收入銳減91%，至近1.7億元；來自證券投資及財資產品確認虧損淨額近20億元，前年賺20.7億元。華置指出，收入下降主要由於本年度來自恒大股份之股息收入減少所致。


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