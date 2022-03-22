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日報新聞 > 金融

內地主要城市降房貸利率

2022-03-22 列印
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雖然人民銀行昨日未有下調貸款市場報價利率（LPR），但內地多個城市已先行減房貸利率。《中新經緯》報道，貝殼研究院發表重點城市主流房貸利率數據顯示，今年3月中國103個重點城市主流首套房貸利率為5.34厘，二套利率為5.6厘，較上月分別回落13個、15個基點，創2019年以來單月最大跌幅，且整體平均放款周期縮短至34天，反映房貸環境趨於寬鬆。

人行昨日公佈3月LPR顯示，1年期利率3.7厘，5年期以上利率4.6厘，均與上月持平。儘管LPR不變，惟中新經緯報道引用貝殼研究院發佈的數據顯示，3月中國103個重點城市主流首套及二套房貸利率有所下降，降幅較上月分別擴大4個、6個基點。

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