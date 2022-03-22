中環IFC外望——傳京東旗下京喜裁員15%

新浪科技引述消息指，京東（9618）旗下京喜將面臨裁員，其中部份區域人員會被優化，部份員工則會轉移到保留區域。據悉，此次具體優化比例為10%至15%，主要集中在京喜拼拼業務，並非網傳的京喜會全部關掉。據接近京喜業務的內部人士透露，此次調整主要是由於京喜將進行戰略聚焦和區域聚焦，未來在下沉市場將更加聚焦在以供應鏈為核心的能力打造上。今年以來，互聯網企業迎來裁員潮，騰訊（700）、阿里巴巴（9988）、百度（9888）等均出現不同比例的裁員情況，其中創新業務是重災區。在社區團購領域，今年2月就有消息稱美團優選事業部開始裁員，無論是直營團隊還是代理團隊均無倖免。今年3月，有報道稱阿里將包括餓了麼和口碑等本地生活業務以及飛豬事業部，以及盒馬、淘菜菜等業務進行優化，整體裁員幅度達裁員約30%。今年2月，小米（1810）傳出將裁員10%。去年12月愛奇藝被曝裁員兩成；快手也傳出邊緣業務線被整合消息，大幅裁員三成，覆蓋電商、遊戲等多個部門，部份業務線取消。其他科企包括微博（9898）、滴滴、知乎、拼多多等亦相繼傳出人員優化、業務線調整的消息。香港迪士尼去年虧損24億香港迪士尼年度淨虧損24億元，連續第七年業績「見紅」。不過，全年總入場人次回升64%至280萬，園方暫未有計劃調整票價，或向立法會申請撥款，並指政府即將放寬防疫措施，對樂園今年業績樂觀。香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭說︰「我對首季業績非常鼓舞，但樂園已關閉數月，對今個財政年度肯定有影響，但我感到非常樂觀，關於可在4月底重開，以及預期有1000萬旅客於下半年訪港，現時我會假設（下月）重開主要是服務本地旅客。」高瞻