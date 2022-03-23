市場漸消化鮑威爾加息言論 美股造好 杜指升254點

美國聯儲局主席鮑威爾日前發表鷹派言論，加劇美債拋售，美國國債息率全線上揚，不過市場暫已消化加息預期，加上受到Nike等大企業業績向好的因素刺激，美股三大指數昨日早段造好。杜指一度升近300點，報34841點，升288點；標普500指數升28點，報4489點；納指漲167點，報14006點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34807點，升254點；標普500指數收報4511點，升50點；納斯達克指數收報14108點，升270點。滙控（005）美國預託證券價格曾見53.42港元，較香港收市價升1.07港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見395.09港元，較香港收市價升7.09港元。美國通脹達40年高位，聯儲局主席鮑威爾表示，若有必要，當局將加息0.5厘，以控制通脹，又指有機會於5月收縮資產負債表，相信聯儲局的政策行動有助美國在未來三年內，把通脹率降低至接近2%水平。美國加息步伐加快，美匯進一步強勢，日圓兌美元昨日觸及六年低位，每美元兌日圓跌穿120水平，分析料圓匯短期有機會跌至122水平。鮑威爾言論亦引發債市震盪，美國國債息率全線上揚。高盛預計，聯儲局將在5月和6月的會議上加息0.5厘。不過，市場逐漸消化鮑威爾言論，美股昨日全線高開。歐洲股市周二高收。投資者繼續關注俄烏戰爭以及美國經濟情況發展對歐洲的影響。英國富時100指數收報7476.72點，升34點。德國DAX指數收報14473.2點，升146點。法國CAC指數收報6659.41點，升77點。金價回落。紐約四月份期金，接近收市時報每盎司1,921.6美元，跌7.9美元，跌幅0.4094%。此外，Nike季度業績優於預期，股價升超過4%。中資股在美市表現向好，阿里巴巴（9988）早段股價，相當於114.4港元，較香港收市高出3.8%。騰訊（700）預託證券早段較香港高出1.5%，美團（3690）預託證券早段較香港收市升2%。阿里回購加碼 港股升667點港股方面，恒指連跌兩日後再發威，昨日高開高走，以近全日高位21889點收市，飆667點，成功收復20天線（21473），惟仍受制兩萬二關；科指領跑，收4653點，急升5.4%；國指收7538點，升4.1%，大市成交1403億元。阿里（9988）公佈，董事會已授權將股份回購計劃總額從150億美元上調至250億美元，刺激股價急漲11.2%，收110.2元，領漲藍籌股，旗下阿里健康（241）亦飆8.7%；並帶挈其他科網股跟升，美團（3690），小米（1810），京東（9618）齊彈逾6%；股王騰訊（700）升4.2%，收報388元；網易（9999）更升8.5%，閱文（772）績前揚9.65%。信誠證券聯席董事張智威表示，阿里巴巴將回購計劃加碼至250億美元，增加投資者憧憬，科網股帶動港股彈升。走勢上，恒指暫於兩萬二關受阻，但他指大市早前跌至18235點，按0.618的黃金比例計，反彈目標22400點，加上大市反彈動力強勁，料可於突破兩萬二後唞氣，部署上可先作觀望。