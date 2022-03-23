小米擬斥百億回購股份

小米集團（1810）公佈去年第四季經調整淨利潤按年增39.6%，至44.73億元（人民幣，下同），勝市場預期的41.29億元；純利按年跌72.2%，至24.42億元，遜預期的42.6億元；收入按年升21.4%，至855.75億元，勝預期的814.6億元。另外，小米將斥資最多100億港元回購股份。王翔指現時汽車業務進展順利，有些部份更是超出預期，詳細情況將適時公佈。截至目前，汽車業務研發團隊規模已超過1000人，未來公司將繼續在自動駕駛、智能座艙等核心領域拓展研發，並保持預計在2024年上半年正式量產。王翔又指小米將加大技術投入，相信會為公司未來十年增長注入核心動力，並指未來五年會有1000億元資金投入。