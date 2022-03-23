傳恒大引廣州城投 「項目退地」助重組

中國恒大（3333）消息不斷，外媒傳擬引入廣州城投充當白武士以重組債務，將是城投參與地產項目債務重組的首例；恒大昨晚召開投資者會議，會上恒大透露，正努力推進為恒大物業（6666）和恒大汽車（708）引入戰投的工作。市場對靈魂人物主席許家印缺席感費解，然而內媒報道，許家印卻出席恒大汽車量產大會，為恒馳5打氣。中國恒大的信託借款風險化解取得新進展，路透引述消息報道，中信信託發行的恒大信託計劃通過「項目退地」的形式，引入國資背景的廣州城投集團作為保證人，以保全信託計劃全額本金支付。初步的方案是，引入廣州城投作白武士，本金在兩年內支付，無利息。不過，目前未徵得所有投資者的同意。此外，「項目退地」是指該「恒大信託計劃」將在獲得廣州城投保證擔保的前提下退出項目土地抵押，恒大啟動退地，政府將項目土地重新掛牌出售。土地退庫款發放至廣州城投集團監管帳戶。本金兩年內支付 無利息內媒澎湃新聞傳出，恒大連同其財務顧問，包括中國國際金融公司、中銀國際亞洲、好利漢及金鐘港資本，在昨晚召開投資者電話會議。主席許家印缺席，故昨日恒大全球債權人電話會議，由恒大執行董事肖恩主持，他指出，恒大理解債權人的關切，並透露正努力接洽第三方投資者，推進恒大物業和恒大汽車的重組及引入戰略投資者的工作。恒大將按照港交所要求，及時披露重大進展。另外，內媒報道，恒大目前境外直接債務折合約227億美元，當中包括恒大發行的142億美元境外債、天基控股子公司景程公司發行的52億美元境外債券等。恒大物業134億遭強制執行另外，恒大物業公佈，公司在審核2021年度的財務報告過程中，發現公司有約為134億元人民幣的存款，為第三方提供的質押保證金，已被相關銀行強制執行。公司將成立獨立調查委員會及安排委聘專家對該質押保證進行調查。