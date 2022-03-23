該公司已與債權人進行建設性對話以穩定現況，從而加快制定各方一致同意且保值的解決方案。該公司將努力制定並實施所有持份者同意的解決方案，從而解決集團目前面臨的財務挑戰。佳兆業又指出，由於今年3月份最新一波新冠肺炎疫情爆發，導致該公司總部須強制封鎖，審核程序有所延遲。該公司預計無法於本月底或之前，根據上市規則規定刊發集團截至去年12月底止年度的業績。
佳兆業與債權人建設性對話
該公司已與債權人進行建設性對話以穩定現況，從而加快制定各方一致同意且保值的解決方案。該公司將努力制定並實施所有持份者同意的解決方案，從而解決集團目前面臨的財務挑戰。佳兆業又指出，由於今年3月份最新一波新冠肺炎疫情爆發，導致該公司總部須強制封鎖，審核程序有所延遲。該公司預計無法於本月底或之前，根據上市規則規定刊發集團截至去年12月底止年度的業績。
設殺鬼隊訓練班 邀「同路人」練武 瓦解港獨武裝力量國安處拘兩人
《國安法》實施之後，港獨勢力偃旗息鼓，但仍有人糾眾練武，圖搞港獨。港獨武館「集英楊武堂」開辦「殺鬼隊訓練班」，邀市民練武，以組織武裝力量，並散播「港獨」等訊息。警方派臥底探員喬裝學員放蛇蒐證，拘捕兩人...
2022-03-23
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
英接力隊涉禁藥被DQ 蘇炳添等遞補奧運奪銅
國際田聯（IAAF）昨日確認，中國男子四乘一百米接力隊正式贏得奧運銅牌，亞洲飛人蘇炳添首次獲得奧運獎牌。由於國際體育仲裁法庭裁定，英國選手烏查違反興奮劑規則，英國隊被褫奪東京奧運銀牌成績，由加拿大補上...
2022-03-22
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
俄軍在烏南城市驅示威者 澤連斯基：由公投決定談判選擇
俄烏談判多輪未有成果，戰火不停。俄軍向抗議佔領城市的示威者群眾開槍，烏方加緊撤離衝突地區平民。烏克蘭總統澤連斯基稱將由人民公投決定談判選擇，促請普京進行對話。在俄軍佔據的南部城市赫爾松，周一有數百名居...
2022-03-23
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
享遊艇會海景 深灣9號淺調長廳淡雅自然
黃竹坑海景豪宅深灣9號，全玻璃外牆設計，是區內地標豪宅。今日精選該屋苑海景放盤，實用面積1268方呎，屬3房連儲物房及工人套房設計，已有基本雅裝，保養簇新，賣點是前臨香港仔南避風塘，正前方更是深灣遊艇...
2022-03-23
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
市場漸消化鮑威爾加息言論 美股造好 杜指升254點
美國聯儲局主席鮑威爾日前發表鷹派言論，加劇美債拋售，美國國債息率全線上揚，不過市場暫已消化加息預期，加上受到Nike等大企業業績向好的因素刺激，美股三大指數昨日早段造好。杜指一度升近300點，報348...
2022-03-23
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
葡軍死戰折雙中堅 C朗頂住
王牌C朗拿度重返曼聯首季即面臨十二年來首次四大皆空外，葡萄牙進軍年底世界盃決賽周之路更障礙重重，不但於歐洲區附加賽跟意大利兩隊只能活一隊，而且兩名正選中堅魯賓戴亞斯和比比更分別因傷和確診新冠肺炎而缺陣...
2022-03-23
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
高空賣命拍《飛虎3》 吳卓羲歡迎菊梓喬 隨時上門拎物資
TVB劇集《飛虎3壯志英雄》劇情高潮迭起，劇中飛車、跳樓、肉搏、爬天秤等多個亡命動作，都由42歲的吳卓羲（Ron）親身上陣，相當賣命。手持40隻名錶、7架名車、3層figure博物館及逾半億物業嘅Ro...
2022-03-23
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
李一飄 - 以同理心抗疫 避免無謂衝突｜社論
十六年前本港發生「巴士阿叔」事件，短片在網絡廣傳，登上國際新聞。估不到一場世紀疫情，部份人不能自控，早前發生「港鐵阿叔」事件，一名阿叔不滿另一名乘客咳嗽，斥他戴不好口罩，竟出手怒摑對方，兩人大打出手，...
2022-03-23
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
仲達 - 大師級一哩正宗｜頭號目標
當我們要評定一匹馬跑某個途程是否最好，除了參考往績之外，有時也要考慮客觀因素是否配合、對手會否太強等。譬如在香港跑短途戰績彪炳的「大運財」、「大籐王」，明明就是正宗一哩馬，可是因為跑千六遇上較強對手，...
2022-03-23
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6