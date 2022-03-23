佳兆業與債權人建設性對話

佳兆業集團（1638）公佈，於過去數月一直與其法律顧問及財務顧問合作評估集團狀況，以期為所有持份者創造利益而制定解決方案並緩解當前的流動性問題。目前仍在與其法律顧問及財務顧問進行有關工作。該公司已與債權人進行建設性對話以穩定現況，從而加快制定各方一致同意且保值的解決方案。該公司將努力制定並實施所有持份者同意的解決方案，從而解決集團目前面臨的財務挑戰。佳兆業又指出，由於今年3月份最新一波新冠肺炎疫情爆發，導致該公司總部須強制封鎖，審核程序有所延遲。該公司預計無法於本月底或之前，根據上市規則規定刊發集團截至去年12月底止年度的業績。