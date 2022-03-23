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日報新聞 > 金融

安踏純利77億 冀膺內地一哥

2022-03-23 列印
■安踏體育公布，截至去年底止盈利按年上升約49.6%，至77.2億元人民幣。
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安踏體育（2020）公佈，截至去年底止盈利按年上升約49.6%，至77.2億元（人民幣，下同）；派末期息每股68港仙，按年增加44.7%。安踏表示，集團今年將重點把安踏升級突破、FILA高質量增長、集團數碼化轉型等，致力實現2025年中國市場份額第一。

期內，去年收入按年上升39%，至493.3億元，整體毛利率按年上升3.4個百分點，至61.6%。按產品類別劃分，去年鞋類收入按年增加約51%，至191.4億元；服裝收入升32%，至286.3億元；配飾收入升約37%，至近15.6億元。電商方面，安踏去年的電子商貿業務收益貢獻了集團整體收益的29%，較上一個財年上升了3個百分點，按絕對金額計算，按年增長50%。



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