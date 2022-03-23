恒地賺132億增三成 向受困商戶寬減租金

恒基地產（012）去年基礎盈利按年減少8.6%至136.3億元，計及物業價值變動後，純利則升30%至132億元，末期息持平派每股1.3元。恒地表示，正向受困租戶再次提供租金寬減，並料放寬按保上限對樓市有正面作用。恒地表示，雖然去年通關往來仍受限制，但本港低息環境持續及居民置業需求殷切，繼續為樓市帶來支持，並展望由於按揭保險適用上限放寬至1200萬至1920萬元，對本港物業市場會有正面作用。對於第五波疫情，恒地指，由於社交距離收緊，零售餐飲業於短期內將續處於困難狀態，部份甚或倒閉，正向受困租戶再次提供租金寬減，希望有助渡過難關。該集團又指，已通過各種方法支持市民抗疫，包括借出4幅用地作臨時隔離設施，恒基兆業抗疫基金亦捐出了2000萬元抗疫物資。料放寬按保利好樓市今年恒地除了已開售的長沙灣「映築」，計劃再推售12個發展項目，連同尚餘存貨，在本港有約1.05萬個住宅單位，或288萬方呎自佔住宅樓面面積可供今年銷售。至於土地儲備，去年在港自佔樓面面積為2540萬方呎，恒地指繼續從多重途徑補充土儲，包括期內新增中環新海濱三號商業用地，多160萬方呎可建樓面面積；以及投得市建局於土瓜灣庇利街項目，令其市區舊樓重建項目全部或八成以上權益的自佔樓面面積增至385萬方呎，另有約60萬方呎已撥作今年開售計劃。另一方面，期內恒地再購入45萬方呎新界土地，令其農地儲備擴至約4490萬方呎。港合約銷售額增77%期內恒地收入按年跌6%至235.3億元，本港物業銷售收入減少17%至116.2億元。期內本港合約銷售總額增77%至約142億元，而未入帳的自佔合約銷售總額約134.1億元，當中109億元今年度入帳。