舜宇多賺2% 憂消費需求低迷

舜宇光學科技（2382）昨日公佈去年度業績，期內賺49.88億元（人民幣，下同），按年升2.4%，每股基本盈利約456.52分，派末期息每股91分，按年增2.5%。該公司表示，全球經濟復甦預計仍將困難重重，消費需求恐將持續低迷，相關產業發展不容樂觀，惟短期的壓力亦是動力，仍對未來的發展充滿信心。該公司於期內，收入近375億元，較2020年同期輕微跌1.3%，主要因為手機鏡頭的出貨量按年減少，且受智能手機攝像頭降規降配的影響，手機鏡頭和手機攝像模組的平均銷售單價按年均下降。當中光學零件收入按年減少約4.4%；光電產品收入按年跌0.6%；光學儀器收入則升約18.7%。另外，去年毛利率約23.3%，較2020年同期升0.4個百分點。