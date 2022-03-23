恒安盈利跌29% 派息削近半

恒安國際（1044）截至去年底止年度，盈利按年跌近29%，至32.7億元（人民幣，下同）；每股末期息卻按年跌46%，至0.7元。該公司行政總裁許清流預計，今年仍會繼續受到原材料成本壓力的影響，當中包括木漿、化工材料的價格等，而公司會提升高毛利產品的佔比以作應對，加上國內民眾對高端產品的需求較大，有關增長亦較快。該公司期內收入按年跌7%，至207.9億元。當中，紙巾業務收入按年跌5%，至98.4億元，佔集團整體收入接近47.3%，主要由於木漿成本上升，紙巾企業於第4季度銷售旺季價格競爭激烈，但高端產品銷售強勁，有效收窄全年紙巾業務銷售收入跌幅；衛生巾業務收入按年跌8%，至約61.2億元；紙尿褲業務收入按年跌約15%，至近12.2億元。