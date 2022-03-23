中環IFC外望——劉鳴煒低調封盤再婚

富商劉鑾雄（大劉）長子劉鳴煒，擁百億身家兼超高學歷，一直被視為城中富二代筍盤，他與前妻Wendy離婚後，十年來曾有多段戀情，但未再婚。這位男神昨日突然在社交網上載與一位手執結婚花球的女子相擁合照，只簡短留言：「05/03/2022」，相中拍到紅雙喜裝飾，明顯是婚禮現場，相信他3月5日已再婚，惟沒有透露新娘是誰。男神封盤再婚，一眾女粉絲又要心碎了！從劉鳴煒分享的婚禮照片所見，在疫情下舉行註冊結婚儀式和場面都很簡約，新娘戴上口罩，一對新人身邊有一位律師見證人鼓掌恭賀。有指劉鳴煒的新任女友簡雪忻（Joyce）出身平民，比他年輕十年，在名校瑪利諾中學畢業後升讀英國倫敦大學皇家霍格威書院，修讀經濟金融，跟何超蓮是校友，回港後曾夥朋友創辦私家車出租共享生意。劉鳴煒曾於2016年參加香港電台節目《我係乜乜乜》，據悉他在節目中與女友Joyce結緣，當時Joyce在節目中轉軚對「成個package好啲」嘅劉鳴煒公開讚：「選男神純粹是看樣子，我比較喜歡他的樣子。」至於劉鳴煒宣佈再婚的對象是否Joyce，他未在社交發文中透露。保單被揭不保移民 Bowtie補鑊虛擬保險公司Bowtie日前被踢爆旗下「Bowtie人壽保」及「Bowtie危疾保」中有一項「神奇條款」，該條款規定若受保人居住地變更到香港以外的城市或國家，並擬永久或至少連續183日居留該地，將立時終止保單，發還已交保費，意味不但移民離港會失去受保資格，即使離開香港公幹或者讀書逾半年時間，這份保險也會失效。被網民提出質疑後，該公司已即時補鑊，指5月前會完成更改相關條款，期間已為個別客戶作出豁免。Bowtie以專攻年輕人市場而聞名，有網友指Bowtie的目標客戶中有不少已移民或潛在移民人士，但這項條款卻明顯不保障移民。隨後Bowtie在fb回覆留言指，今年5月前會完成相關條款更改；條款更改期間，已為個別客戶做出豁免；此外，如果現時客戶有移民計劃，可根據情況彈性處理。目前Bowtie官方還未正面回應此條款。高瞻