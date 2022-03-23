中環IFC外望——劉鳴煒低調封盤再婚

從劉鳴煒分享的婚禮照片所見，在疫情下舉行註冊結婚儀式和場面都很簡約，新娘戴上口罩，一對新人身邊有一位律師見證人鼓掌恭賀。
有指劉鳴煒的新任女友簡雪忻（Joyce）出身平民，比他年輕十年，在名校瑪利諾中學畢業後升讀英國倫敦大學皇家霍格威書院，修讀經濟金融，跟何超蓮是校友，回港後曾夥朋友創辦私家車出租共享生意。
劉鳴煒曾於2016年參加香港電台節目《我係乜乜乜》，據悉他在節目中與女友Joyce結緣，當時Joyce在節目中轉軚對「成個package好啲」嘅劉鳴煒公開讚：「選男神純粹是看樣子，我比較喜歡他的樣子。」至於劉鳴煒宣佈再婚的對象是否Joyce，他未在社交發文中透露。
保單被揭不保移民 Bowtie補鑊
虛擬保險公司Bowtie日前被踢爆旗下「Bowtie人壽保」及「Bowtie危疾保」中有一項「神奇條款」，該條款規定若受保人居住地變更到香港以外的城市或國家，並擬永久或至少連續183日居留該地，將立時終止保單，發還已交保費，意味不但移民離港會失去受保資格，即使離開香港公幹或者讀書逾半年時間，這份保險也會失效。被網民提出質疑後，該公司已即時補鑊，指5月前會完成更改相關條款，期間已為個別客戶作出豁免。
Bowtie以專攻年輕人市場而聞名，有網友指Bowtie的目標客戶中有不少已移民或潛在移民人士，但這項條款卻明顯不保障移民。隨後Bowtie在fb回覆留言指，今年5月前會完成相關條款更改；條款更改期間，已為個別客戶做出豁免；此外，如果現時客戶有移民計劃，可根據情況彈性處理。目前Bowtie官方還未正面回應此條款。
高瞻