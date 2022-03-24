哈薩克輸油設施受損，要全面停止石油出口，油價抽升，而美股則偏軟。美股杜指早段跌214點，至34952點，跌幅為0.6%。標普指數跌0.4%，納斯達克指數早段跌0.3%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34358點，跌448點；納斯達克指數收報13922點，跌186點。滙控（005）美國預託證券價格曾見52.94港元，較香港收市價跌0.21港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見371.33港元，較香港收市價跌17.67港元。港股夜期受壓，中段跌126點，至21974點，較恒指收市低水180點。美市中資股偏軟受到風暴打擊，哈薩克在黑海沿岸的碼頭設施受損，導致全面停止原油出口，業估計至少需要一個半月的時間才可以修復。紐約期油晚上抽升超過4%，至每桶113.8美元，倫敦布蘭特期油亦升超過4%，升破每桶120美元關口。歐洲股市周三低收。投資者持續評估通脹及俄羅斯入侵烏克蘭等因素帶來的衝突。英國富時100指數收報7460.63點，跌16點，跌幅0.22%。德國DAX指數收報14283.65點，跌189點，跌幅1.31%。法國CAC指數收報6581.43點，跌77點，跌幅1.17%。金價造好。紐約4月份期金接近收市時報每盎司1,938.3美元，升16.8美元，升幅0.8743%。中資股在美國市場偏軟，阿里巴巴（9988）在美國市早段，折算為114港元，較香港收市跌3%。剛公佈業績的騰訊（700），其預託證券早段較香港收市跌超過4%。藥明績佳急飆12%市場憧憬中概股審計困局有望解決，科技股帶領港股重越二萬二關。恒指高開199點後，一度飆534點，高見22423點，創近三周新高，尾市升幅略為收窄，收報22154點，升264點；科指揚95點；國指升96點，大市成交金額增至1703.13億元。分析指，中方讓步放寬中概股向美國監管機構審計資料披露，有利大市氣氛，恒指可望上試23500點。大型科網股持續反彈，成升市火車頭。ATMX齊齊上揚，其中阿里巴巴（9988）表現最佳，高收6.72%，報117.6元。小米（1810）去年經調整純利按年升近七成，並將斥資最多100億港元回購股份，績後有追捧，收漲4.09%，報14.78元；美團（3690）升2.09%，收報156.2元；騰訊（700）績前升0.26%，收報389元。嗶哩嗶哩（9626）則爆升10.1%，收報229元。藍籌醫藥股有追捧，藥明生物（2269）去年純利增長1.01倍，收升11.91%，報65.3元，為升幅最大藍籌股；石藥（1093）升5.28%；中生製藥（1177）升4.42%。另外，生科股康龍化成（3759）、康方生物（9926）及藥明康德（2359）齊升逾11%。