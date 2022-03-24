中興獲美解禁 股價曾飆六成

中興通訊（763）被美國施予的緊箍咒終於鬆綁。該公司昨日公佈，美國法院允許結束其五年緩刑期，且不附加任何處罰。中興昨日午後復牌，A股即升停板，報25.99元人民幣，港股亦一度狂升最多60%，創上市以來最大升幅，及後升幅收窄，以近全日低位19.16元收市，但仍升23.1%。此前，中興今年股價累跌近三成。事件源於2017年中興承認非法向伊朗和朝鮮輸送美國技術，支付8.92億美元（約69.5億港元）和解費，並被實施5年緩刑期，即合規觀察期。但翌年中興被指違反和解條件，美國禁止當地企業在7年內向中興出售零部件，令中興業務發展遭受重大打擊.2018年中興收入大幅下降逾20%，並由盈轉虧，蝕近70億元人民幣。