騰訊經調整盈利升1% 業績遜預期派息1.6元

騰訊（700）昨日派發去年第四季及全年度成績表，上季收入按年升8%，至1441.88億元（人民幣，下同），略遜預期，上季純利升60%，至949.58億元。全年則多賺41%，至2248億元；以非國際財務報告準則（Non-GAAP）純利只按年升1%，至1237.88億元，為2013年來最低增幅，維持派末期股息1.6港元。騰訊執行董事兼總裁劉熾平指出，互聯網行業正面對根本及結構性挑戰，騰訊亦需作出巨大改變；預期當保護未成年人問題解決後，遊戲版號將重新發放，騰訊亦會受惠。該集團於上季按非國際財務報告準則計算，純利按年大跌25%，至248.8億元，遜預期的292.03億元。截至去年底止年度，Non-GAAP純利按年升1%，至1237.88億元，遜市場預期的1284億元。料廣告業務今年底回暖劉熾平展望未來時表示，現時互聯網行業正面對根本性、結構性的挑戰，騰訊作為其中一個參與者亦需作出巨大改變。現時行業需更多關注可如何長線把業務做好，過程中營銷、運營、人員等方面的成本需要優化。廣告業務方面，集團預料該業務板塊會於今年底回暖，主要因早前行業及經濟狀況欠佳，受較大打擊的教育培訓、遊戲、房地產等廣告需時消化監管影響。按業務劃分，第四季增值服務業務收入按年升7%至719億元。其中，本土市場遊戲收入增長1%至296億元；國際市場遊戲收入升34%至132億元。社交網絡收入增長4%至291億元。冀重新發放遊戲版號未成年人總流水按年減少73%，佔其本土市場遊戲總流水的1.5%。該集團預期未成年人保護措施的影響將於今年下半年全面消化。待新版號發放後，相信將受惠於更多新遊戲的推出。