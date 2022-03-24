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中移動賺1161億 末期息2.43元

2022-03-24 列印
■楊杰表示，預計中移動3年內派息比率達到70%以上。
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中國移動（941）公佈，去年多賺7.7%，至1161億元（人民幣，下同），EBITDA約3110億元，按年揚9.1%，每股盈利為5.67元，末期息大增38%，至每股2.43港元。中移動執行董事兼首席執行官董昕昨日預計，今年業務收入及利潤均會延續去年趨勢，保持良好增長。該公司預計5G投資高峰期明年逐步下降，同時定下三年內派息比率達70%以上目標。他又表示，對分拆業務持開放態度，惟現時未具備分拆上市條件。

中移動執行董事兼董事長楊杰表示，今年公司派息比率達60%，按現時股價，港股的收益率約8%以上，預計3年內派息比率達到70%以上。

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