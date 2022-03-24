TVB主席稱最壞時期已過

電視廣播（TVB，511）去年虧損6.47億元，按年虧蝕幅度擴大1.3倍，不派末期息。TVB主席許濤指出，雖然虧損見新高，但主要是去年改革重新開源，加大投放內容製作及電商發展。隨著廣告收益重拾增長，他認為TVB最壞時期已過去，目前正走對方向，扭虧為盈將指日可待。去年TVB收入按年增長6%至29億元，受惠香港電視廣播業務持續恢復，廣告收入增長16.2%至10.2億元，電商業務亦因去年收購士多後入帳，帶動該項收入大增7.2倍至2.4億元；期內整體成本增14%至32.5億元。TVB總經理（商務營運）蕭世和表示，去年很多久違廣告客戶回流，12月廣告走勢良好，黃金時段出現競價情況，可價高者得。