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瑞聲少賺12% 對今年謹慎樂觀

2022-03-24 列印
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瑞聲科技（2018）公佈截至去年底止的全年業績，純利13.16億元（人民幣，下同），按年跌12.6%，不派末期息，2020年派末期息0.2港元。公司預料今年北美市場會帶動聲學業務有較好表現，精密結構件業務也將支撐收入增長。

瑞聲去年收入176.67億元，按年升3.1%，毛利錄43.65億元，按年升3.3%。瑞聲科技投資者關係總監黃美娟表示，整體上對今年經營情況保持謹慎樂觀態度，北美客戶對今年全球聲學產品出貨量的預測相對樂觀，會讓瑞聲收入及毛利有較好表現。她又料，精密結構件業務也將成為收入增長支撐之一。

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