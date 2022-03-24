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日報新聞 > 金融

恒大物業現金遭接管 債主擬索償

2022-03-24 列印
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恒大（3333）事件繼續發酵，集團旗下恒大物業（6666）早前發公告披露134億元人民幣現金，被用於為第三方提供質押，並已被銀行接管。彭博引述知情人士報道，一群債券持有人擬採取法律行動索償損失。

據報道，包括美國基金公司Saba Capital、Redwood Capital Management在內等不良債務投資者已會面，並要求律師進行法律分析，以決定是否對恒大採取行動。一位涉事人士表示，投資者認為他們「別無選擇」，只能採取法律行動，而且計劃已準備妥當。恒大物業周二發通告「自爆」指，集團在審核去年度業績時發現，所持約134億元人民幣現金，被用於為「第三方」提供質押，現時更已被銀行接管。

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