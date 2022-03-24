中環IFC外望——馬斯克：星艦五月或首次軌道試飛

太空探索公司SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）透露，其研發的新一代巨型運載火箭「星艦」（Starship）有望5月開展首次軌道飛行測試。馬斯克在社交媒體上表示，SpaceX計劃今年的發射質量佔全球發射的65%左右。增量需求可能會將這個數字提高到70%左右，但這些數字不包括星艦的發射。粗略計算是今年發射50次，每次16噸，即合共800噸。他稱，星艦首次軌道級飛行將使用Raptor 2引擎，海平面推力230噸。SpaceX下月將製造39部可用於飛行的引擎，再用一個月時間整合，因此有望在5月進行軌道飛行測試。馬斯克上月在星艦發佈會上表示，今年SpaceX計劃發射大約50次，平均每周發射一次。華晨寶馬瀋陽多廠暫停產七日受新冠疫情管控影響，德國車廠寶馬（BMW）與中國華晨汽車集團的合資企業「華晨寶馬」宣佈，瀋陽大東、鐵西、動力總成和里達工廠將於本月24至30日暫時停產。華晨寶馬瀋陽生產基地是寶馬集團全球規模最大的生產基地，擁有大東、鐵西兩座整車廠、一座動力總成工廠以及一個研發中心。目前，華晨寶馬鐵西新廠及大東工廠改擴建項目正在進行，竣工投產後，整個生產基地年產能將逐步增至65萬輛。瀋陽市新冠肺炎疫情防控指揮部早前決定，從本月24日至30日，在全市範圍內開展第四輪、第五輪、第六輪全員核酸檢測，呼籲居民宅在家中健康生活。高瞻