中集安瑞科3899｜去年度純利按年增52.4%至8.8億人幣 末股息0.21港元

中集安瑞科(03899)公布截至去年底止年度業績，公司股東應佔溢利上升52.4%至8.8億元(人民幣．下同)。每股基本盈利及每股攤薄盈利分別為0.447元及0.428元。末期股息每股0.21港元，派息比率約40%，與去年持平。

清潔能源分部收益上升38.8%至97.2億元，佔公司整體收益52.7%，主要由能源儲存及運輸設備的需求增加所帶動。陸上清潔能源領域，隨著二季度對疫情的良好控制，强勁的内部需求推動天然氣等氣體能源的消費。

受此驅動，LNG罐箱、LPG車和球罐等產品銷量上升。水上清潔能源領域，年內共為客戶交付了3條清潔能源加注船，並實現船舶油改氣業務在內河、內江的戰略示範性突破。氫能領域，年內集團繼續通過內生增長、外延合作的方式積極推進在氫能全產業鏈各細分領域的佈局，為北京冬奧會提供各類氫能儲運加裝備；並與鞍鋼股份、合斯康（Hexagon Purus）、大連化物所、松下電器等知名企業或研究機構開展製氫、車載儲氫瓶和氫能熱電聯供等不同領域的合作，全面佈局氫能製、儲、運、加、用的核心設備和服務。



化工環境分部收益上升87.2%至37.9億元，佔公司整體收益20.6%。全球貿易隨著疫情的緩解而反彈，化工及衍生品的價格大幅上漲，年內標準罐箱及特種罐箱訂單均錄得大幅增長，盈利能力保持相對穩定。與此同時，該分部（中集安瑞環科）在A股創業板的上市申請已獲深交所受理。

液態食品分部收益於年內上升25.4%至34.2億元，佔公司整體收益18.6%。由於年內大多數國家關於新冠疫情的限制有所放寬，液態食品分部的營運得以正常推進，並順利斬獲全球多地訂單。(jh)