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日報新聞 > 金融

港股開市｜恒指競價時段低開151點報22002

2022-03-24 列印
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恒指競價時段低開155點或0.68%，報22002；國企指數競價時段報7585，跌49點或0.65%。



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