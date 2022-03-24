聯邦制藥3933｜去年度多賺逾四成至9.9億人幣 連特別息共派10分

聯邦制藥(03933)公布截至去年底止年度業績，營業額97.03億元(人民幣．下同)，同比上升約10.6%。毛利約為42.11億元，同比上升10.6%。公司擁有人應佔溢利為9.88億元，同比上升40.6%。計及預期信貸虧損模型之減值虧損、扣除沖銷撥回的影響後，經調整核心溢利約為12.85億元，同比上升18.6%。每股盈利為53.7分。董事建議派發末期股息每股8分及特別股息每股2分，連同已派發中期股息每股4分，全年合計派息每股0.14元。

年內，集團製劑產品錄得銷售收入40.35億元，同比增長8.4%。胰岛素系列產品持續穩健增長，於年內錄得銷售收入共計14.34億元，同比增長16.1%。其中，重組人胰島素注射液及甘精胰島素注射液分別錄得銷售收入8.69億元及5.53億元，銷售數量同比分別增長4.6%及37.5%。

集團的門冬胰島素注射液及門冬胰島素30注射液於年內順利獲批上市，錄得銷售收入1220萬元。其他製劑產品方面，抗生素產品於年內錄得銷售收入23.05億元，同比增長10.2%。此外，集團於年內迅速打開獸藥市場，獸藥製劑錄得銷售收入3.87億元，同比大幅提升76.3%。

年內，第六批國家藥品集中採購（胰島素專項）開標，集團的六組胰島素參選產品全部中標，涉及餐時、基礎、預混組別的人胰島素及胰島素類似物。集團將利用是次國家藥品集中採購的契機大力拓展胰島素產品銷售，提高產品市場佔有率，提升品牌影響力，惠及廣大糖尿病患者，加速糖尿病領域國產替代進程。

中間體及原料藥方面，集團分別錄得對外銷售收入17億元及39.7億元，同比分別增長18.9%及9.6%。其中，6-APA銷售均價持續提升，阿莫西林等原料藥對外銷量平穩增長。海外出口錄得20.96億元銷售收入。集團於中間體及原料藥的國內與出口市場中繼續佔據行業領先地位，並在疫情期間為維護國際原料藥供應鏈穩定做出積極貢獻。

集團持續致力於藥品研發，並穩步推進在研產品項目，現時開發中的新產品達23種，其中9種為一類新藥項目。集團重點佈局糖尿病藥物管線，項目覆蓋德谷胰島素注射液、德谷門冬雙胰島素混合注射液等胰島素類似物及利拉魯肽注射液、索瑪魯肽注射液等GLP-1受體激動劑類。其中，門冬胰島素50注射液於2021年5月獲批臨床試驗，索瑪魯肽注射液於2021年6月獲發臨床試驗申請受理通知書。同時，集團於內分泌、自身免疫及眼科領域等領域佈局多個創新藥產品。(jh)