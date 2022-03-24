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日報新聞 > 金融

滬深股市｜上證低開14點報3256

2022-03-24 列印
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上證指數開報3256，跌14點或0.46%。

深成指數開報12339，跌69點或0.56%。

深圳創業板指數開報2697，跌18點或0.68%。



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