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日報新聞 > 金融

人行公開市場連續3日進行200億人幣逆回購

2022-03-24 列印
中國人行
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人民銀行公開市場連續3日進行200億元人民幣逆回購操作，中標利率維持2.1厘，與此前持平。今日有800億元逆回購到期，公開市場單日實現淨回籠600億元。(jh)



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