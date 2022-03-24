攜程9961｜去年度虧損5.5億人幣 第四季由盈轉虧

攜程集團(09961)公布截至去年底止全年業績，股東應佔虧損為5.5億元(人民幣．下同)，較2020年同期淨虧損32億元大幅收窄。每股虧損0.87元。按非公認會計準則，全年錄得經調整盈利13.56億元，去年同期為虧損9.13億元。
單計第四季，股東應佔虧損為8.3億元，2020年同期則錄得淨利潤10億元。經調整EBITDA為5400萬元，相比2020年同期為7.99億元大幅下跌，上季則為5.37億元。第四季度經調整EBITDA利潤率為1%，相比2020年同期為16%，相比上季度為10%。
集團指出，2021年第四季度，中國局部地區出現了幾次新冠疫情的反覆，這抑制了用戶對公司產品的需求，因此，期內經營結果受到重大不利影響。攜程集團淨營業收入為47億元，同比下降6%。淨營業收入環比下降12%，主要由於中國局部地區新冠疫情的反覆。淨營業收入為200億元，同比上升9%。住宿預訂營業收入為19億元，同比下降14%，主要由於中國局部地區新冠疫情的反覆。
2021年全年，住宿預訂營業收入為81億元，同比上升14%。住宿預訂營業收入佔2021年合計營業收入的41%，佔2020年合計營業收入的39%。(jh)