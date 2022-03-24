古天后日誌｜港股於現水平整固 二萬二水平爭持

3月24日，密雲，間中有雨，早上天氣清涼。多名聯儲銀行行長先後放鷹，而鮑爺都晒風，喺控制通脹嘅大前題下，有意喺下次加息時將利率調高0.5厘，市場亦漸漸消化加息步伐加快預期。只係美俄關係愈趨張，美國國務卿布林肯周三表示，美國政府正式認定俄羅斯喺烏克蘭觸犯戰爭罪行，將會與其他國家合作提出起訴。同日，俄羅斯外交部宣布驅逐美國駐俄外交官，並警告稱，美國對俄羅斯嘅任何敵對行動都將會得到充分回應。

市場關注美國及歐盟討論新一輪對俄羅斯制裁，可能落實禁運俄羅斯能源產品，國際油價急飆。歐盟成員國會否禁止進口俄羅斯原油和石油產品上仍存在分歧，市場關注其最新進展。一旦實施禁運，將進一步推升通脹，令加息步伐不得不加快。喺咁嘅情況下，美股隔晚走軟，三大指數均跌逾1%收市，道指跌448點；標指跌55點，納指跌186點。

至於港股由上周低位18200水平反彈，至重上22000水平，好明顯由之前大量嘅空軍冚淡倉盤所帶動，雖然空軍嘅冚倉盤，平淡倉後並未有需要再沽出，所以由18200點抽升至22000水平，並未見有任何沽壓；但升抵22000水平後，冚倉盤已完成得七七八八，大市進入本周，成交亦明顯較上周銳減，上升動力減退，港股亦進入一個整固局面。目前大市喺22000水平，再度出現一個好爭持嘅狀況。

由於下周三係期指結算日，預期喺結算前呢段時間，港股將會喺22000點水平上落，監於大量熊證結集喺22500-22600點，相對於過千張期指，唔排除大戶集中挾升幾集重磅指數股，令指數抽升至該水平屠熊。不過當指數升抵22500-22600點，亦剛好升抵由2月展開嘅跌浪跌幅6000點嘅反彈黃金比0.618，相信喺該水平嘅阻力唔細，亦有機會掉頭回落。至於回落後，會否回補20700點所遺下嘅上升裂口，古天后有啲保留，尤其本輪反彈由冚倉盤所帶動，即係並無獲利貨需要沽出，呢一個下跌裂口，短期唔見得會回補。適量嘅回吐，可能大市回調至牛證首個重貨區大約20900-21000點已足夠。若然喺呢段時間，大量牛證喺21200至21400點水平加碼，大市回調首個目標可能就係呢個水平。若然經過調整後，未見有利淡消息，而俄烏局勢有轉機嘅話，回調過後，港股再展開另一段升浪亦不足為奇。對於市面上有個別分析，指大市並未見底，大市將跌穿萬八水平，下試16800點呢啲講法，古天后有所保留，事實上港股目前大部份股份，估值已調整至合理水平，只要業績交到功課，似乎喺18000水平已係今年底部，未搵到理據支持港股要繼續向下尋底。

古天后

(徐狄怡，證監會持牌人)