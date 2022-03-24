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久泰邦達能源2798｜去年少賺12.7%至3億人幣 息3.75港仙

2022-03-24 列印
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久泰邦達能源(02798)公布2021年度業績，錄得純利約3.02億元(人民幣，下同)，按年減少12.7%，每股基本盈利18.86分，派末期息3.75港仙。

期內，收益15.41億元，按年升約10%。原煤總產量約137萬噸，按年跌16.7%。

公司預期，今年對焦煤的需求將保持強勁，價格短期內將持續上升。(xt)



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