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中能控股228｜去年虧轉盈 賺1.24億元 不派息

2022-03-24 列印
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中能控股(00228)公布2021年度實現虧轉盈，錄得純利約1.24億元，每股基本盈利1.3仙，不派息。2020年度虧損1417.3萬元。

期內，收益3.54億元，按年增長103.8%，主要來自天然氣勘探、生產及分銷分部之收益約為3.536億元。(xt)



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