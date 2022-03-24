  • 2022年3月24日 星期四
  • 18º
  • 94%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 消費券強檢菜檔居安抗疫東航空難

日報新聞 > 金融

現市況｜恒指跌48點 騰訊挫逾3%

2022-03-24 列印
Previous Next

港股下跌，恒指新造22105，跌48點或0.22%；國企指數新報7621，跌13點或0.18%，成交金額642.25億元。

美國證券交易委員會(SEC)更新《外國公司問責法案》(HFCAA)臨時發行人名單，最新加入微博(09898)，騰訊(00700)受累跌3.24%，新造376.4元；中國移動(00941)漲4.23%，新報56.65元；藥明生物(02269)升4.75%，新造68.4元。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd