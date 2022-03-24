法興牛熊日誌｜阻力出現大市回調

留意法興恒指牛(55603)/牛(52768)/熊(53034)/熊(68921)、騰訊購(28940)、中移購(25808)

昨日恒指一度高見22423，剛好補回3月初的另一個裂口，並隨即升幅收窄，走勢明顯遇到阻力，恒指短線料先回吐，初步支持約21600點水平。如看好恒指可留意牛證(55603)，收回價21,308點；可留意收回價較低的牛證(52768)，收回價21,208點。相反，如看淡可留意熊證(53034)，收回價22,488點；也可留意收回價較高的熊證(68921)，收回價22,588點。

騰訊業績差過市場預期，股價昨日未能上破400元關口，升勢持續受阻，今早料下試365至375元附近支持。如看好騰訊可留意認購證(28940)，行使價484.08元，2022年8月到期。

中移動派息明顯高過市場預期，今早部分認購證及牛證價格將受派息增加影響而有所下調，走勢方面，56元附近料有較大阻力。如看好中移可留意認購證(25808)，行使價62.97元，2022年8月到期。

法興證券上市產品銷售部

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