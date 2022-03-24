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大成食品3999｜去年少賺23.4%至1.55億人幣 不派息

2022-03-24 列印
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大成食品(03999)公布2021年度業績，錄得純利約1.55億元(人民幣，下同)，按年減少23.4%，每股基本盈利0.15元，不派息。

期內，總營收入65.31億元，按年增長6.2%。(xt)



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