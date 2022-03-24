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日報新聞 > 金融

鮑威爾：數字金融或納監管

2022-03-24 列印
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美國聯儲局主席鮑威爾表示，數字資產可能在某個時候納入監管。

他出席國際結算銀行數字貨幣專題論壇時說，將數字資產納入監管範圍對公平競爭、保持用戶信任及保護消費者等都是必要。



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