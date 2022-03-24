焦點｜騰訊700績後受壓 摩通料盈利降籲減持

騰訊(00700)昨日派發去年全年成績表，期內多賺41%至2248億元(人民幣，下同)，以非國際財務報告準則(Non-GAAP)純利只按年升1%至1237.88億元，遜市場預期的1284億元，為2013年來最低增幅，每股盈利為12.934元；收入則按年升16%至5601.18億元。

騰訊執行董事兼總裁劉熾平表示，互聯網行業正面對根本及結構性挑戰，騰訊亦需作出巨大改變；預期當保護未成年人問題解決後，遊戲版號將重新發放，騰訊亦會受惠。廣告業務方面，集團預料該業務板塊會於今年底回暖，主要因早前行業及經濟狀況欠佳，受較大打擊的教育培訓、遊戲、房地產等廣告需時消化監管影響。

公佈業績後，騰訊股價受壓，現跌3.24%，新造376.4港元，反映市場看淡。大行亦紛紛下調目標價，當中大摩將目標價由520下調至480元，評級則予「增持」，指騰訊各業務部門的毛利率低於預期，並將集團2022年的收入和非IFRS運營溢利預測下調2%和4%，以反映廣告和雲端市場下行，以及毛利率壓力。

至於摩通於騰訊績後更維持「減持」評級及目標價265元，該行指對騰訊長期盈利可持續性仍然充滿信心，但認為今年將是中國互聯網行業進入新範式的轉變之年，而騰訊今年的利潤率和盈利增長並將受到去年集中投資所影響，未來2至3季度其核心社交網路服務、遊戲、雲和金融科技收入增長將繼續承壓，預計集團盈利或於未來兩個季度中進一步下降。

事實上，中國互聯網行業續受多方面陰霾籠罩，除內地監管政策外，在美上市中概股退市風險亦限制科網板塊氣氛。美國證券交易委員會(SEC)於23日公佈，於 「預摘牌名單」中新增了微博(09898)，使其成為名單中的第六家公司。微博需要於4月13日前向SEC提供證據，證明自己不具備被摘牌的條件。若無法證明，則會被列入「確定摘牌名單」。不過，消息對微博港股股價影響暫時不大，現略升0.38%，報211.2港元，但交投較疏，錄87.56萬元。(ms)