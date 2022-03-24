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保利置業119｜去年多賺32%至24.81億元 息13.5仙

2022-03-24 列印
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保利置業(00119)公布2021年度業績，錄得純利24.81億元，按年增長32%，每股基本盈利67.35仙，派末期息13.5仙。

期內，收入365.13億元，按年增加16.7%。

公司計劃，2022年要實現合約銷售顯著增長，保持銷售權益比率和回籠比率的高質量。(xt)



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