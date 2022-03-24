復星國際656｜俄烏戰爭持續將對公司產生更大影響

俄烏戰爭未明朗，復星國際(00656)董事長郭廣昌表示，相對於疫情，俄烏戰爭目前對公司影響不大，惟若俄烏戰爭持續，對整個歐洲及復星會造成更大影響，而公司歐洲業務的基本佈局已完成，接下來需要深耕。他續指，疫情爆發對公司旅遊及時尚業務的影響較大，但其恢復速度快，預期隨著疫情結束，公司歐洲業務將會快速恢復及成長。

復星國際執行董事兼聯席執行官陳啟宇提及，復必泰疫苗於去年3月納入港澳政府接種計劃，並於去年9月於台灣開展接種，去年於港澳台地區實現銷售約2200萬劑，銷售額逾5億美元。他補充，隨著疫情新發展，港澳台加速後續的接種，香港政府於3月增購超過300萬劑復必泰疫苗，其他地區亦正進行洽談，故公司對疫苗未來有信心。默沙東及輝瑞新冠口服藥方面，他表示公司目前正在完善相關產品的審批工作，並積極與監管機構溝通，公司亦會按照授權企業指引，再結合自身生產技術及供應開發能力，加緊技術轉移，努力降低成本。

北京冬奧會早前圓滿結束，而復星國際旗下復星旅文(01992)擁有全球各地滑雪盛地的渡假村。執行董事兼聯席執行官徐曉亮表示，復星旅文的冰雪產業佈局良好，其於今年末在全球有23個滑雪渡假村，預計2024年將要新開9家滑雪渡假村，公司看好未來龐大的冰雪市場，亦會積極加大和加快佈局。(tm)