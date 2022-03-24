金山軟件3888｜預料今年公司遊戲業務有20%增長

金山軟件(03888)首席財務官吳育强於電話會議上表示，雖然現時面對遊戲版號發放的不確定性，但仍預料今年公司遊戲業務有20%增長；如遊戲版版號重新開放，則預料有30%至40%的增長。首席執行官鄒濤解釋，公司有部份遊戲於去年第四季已經上線，包括《劍網1:歸來》、《武林閑俠》等，預料這些遊戲的營收將於今年明顯提升，以往推出的遊戲包括《劍網3》則預料收入增長平穩。另外，公司旗下一些聯營開發的遊戲亦已經取得版號，將於今年內上線；其他遊戲會在版號重新開放後亦隨即上線，否則的話將會延期推出。

去年第4季，金山軟件由盈轉虧，蝕3.35億元。吳育强表示，有部份是來自於對聯營公司減值準備產生。他指出，聯營公司金山雲現時處於高速發展階段，需要一定時間去提升公司利潤，發展前期錄得虧損屬正常情況，而現時金山雲的收入及利潤有持續上升，預料未來虧損情況會有所改善。去年第四季，辦公軟件及遊戲業務的收入佔比分別各佔一半，吳育强預料，隨著金山雲及獵豹移動高速發展，長遠而言，辦公軟件業務佔比將會拉升。(mk)