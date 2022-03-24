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永嘉集團3322｜去年虧損收窄至6641.6萬元 不派息

2022-03-24 列印
永嘉集團
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永嘉集團(03322)公布，公布截至去年12月底止全年虧損6641.6萬元，每股虧損5.2仙。不派息。相對2020年同期蝕2.34億元

期內，營業額41.37億元，按年升2.9%。(ms)



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