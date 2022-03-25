核數爭議外弛內張 微博遭美列除牌名單

正當中美就核數底稿爭議接近達成協議之際，美國證交會（SEC）卻忽然再度出手把微博（9898）列入《外國公司問責法》（HFCAA）預定名單，即所謂「預定摘牌名單」當中，使其成為名單中的第6家公司，亦是首家入該名單的互聯網股份。微博對事件暫無回應。對於核數底稿的爭議，令中概股股價急瀉，中方近期出手穩定市況，傳研究設立中概股「紅綠燈」制度，以放寬境外披露審計訊息規定；加上國務院副總理劉鶴早前在金融委會議上，重申政府繼續支持企業到境外上市的一貫立場，強調「正在致力於形成具體合作方案」等，均有利於穩定投資者情緒。首家網股列入名單今次SEC再出手「加單」，據悉，微博可以在下月13日前提交證據，證明不具備除牌條件。根據《外國公司問責法案》（HFCAA），如果外國上市公司連續三年未能提交美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）所要求的報告，美國SEC有權將其從交易所摘牌。事實上，早於本月初美國SEC已經率先將5家中概股納入「預定摘牌名單」之中，包括有在本港有掛牌的百濟神州（6160）、百勝中國（9987）、再鼎醫藥（9688）及和黃醫藥（013），以及並未在港上市的盛美半導體。針對前五家公司被列入「預摘牌名單」一事，中國證監會曾發表回應稱：「我們尊重境外監管機構為提高上市公司財務信息質量加強對相關會計師事務所的監管，但堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法。」股價V挫一成後回穩觀察微博股價走勢，在「預定摘牌名單」公佈後，微博美股曾一度急挫逾10%，低位見24.42美元。不過，其後低位有買盤承接，收市僅跌0.59%，收報27美元；港股最終亦小幅跌1.71%，收報206.8元。