  • 2022年3月25日 星期五
  • 19º
  • 95%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 消費券強檢菜檔居安抗疫東航空難

日報新聞 > 金融

國壽全年多賺1.3%遜預期

2022-03-25 列印
■中國人壽公布去年業績，股東應佔溢利509.21億元人民幣，按年增長1.3%，較預期低。
Previous Next

中國人壽（2628）公佈，截至去年底止年度業績，股東應佔溢利509.21億元（人民幣，下同），按年增長1.3%，較預期574.5億元低；每股盈利1.8元。董事會決議派發末期息每股0.65元，按年上升1.56%。

中國人壽表示，公司期內總保費收入達6183.27億元，按年增長1%；續期保費達4424.63億元，按年增長5.8%；總資產規模達48910.85億元，較2020年底增長15%。截至去年底，內含價值達12030.08億元，較2020年底增長12.2%。去年一年的新業務價值為447.8億元，按年下跌23.3%，在高基數基礎上有所回調，指回調幅度保持在合理區間。


想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd