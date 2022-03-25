戰事及加息因素漸獲消化 失業金初領50年新低 杜指升349點

投資者對於烏克蘭戰事及聯儲局加息的消息逐漸消化，加上美國初領失業救濟人數降至18.7萬，為50年來新低，美股杜指周四早段向好。美股杜指曾升199點，至34558點，升幅為0.58%。標普指數亦升0.66%，以科技股為主的納斯達克指數，則升0.63%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34707點，升349點；標普500指數收報4520點，升63點；納斯達克指數收報14191點，升269點。滙控（005）美國預託證券價格曾見53.14港元，較香港收市價升0.44港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見359.75港元，較香港收市價跌6.25港元。經濟數據方面，美國三月Markit製造業採購經理指數(PMI)初值58.5，高於預期的56.6，至於前值則為57.3。期內，服務業PMI初值升至58.9，預期為56，前值為56.5；綜合PMI初值58.5，前值為55.9。此外，美國上周首次申請失業救濟人數達18.7萬人，按周減少2.8萬人，市場預期為21萬人。美國2月耐用品訂單初值按月跌2.2%，預期為下降0.6%。歐洲股市周四收市個別發展。零售股領跌，下挫1.4%；電訊股升約1%。英國富時100指數收報7467.38點，升6點。德國DAX指數收報14273.79點，跌9點。法國CAC指數收報6555.77點，跌25點。金價反彈。於紐約商品交易所，4月份期金接近收市時報每盎司1,965.2美元，升27.9美元，升幅1.44%。港股昨日隨外圍向下，恒指低開151點後好淡爭持，尾市跌幅擴大，2萬2關失守，恒指跌208點，收21945點；科指挫140點；國指跌106點。大市成交縮至1499億元。恒指回吐208點 ATMXJ全線跌科技股捱沽，ATMXJ全線下跌。騰訊（700）去年業績遜預期，股價跌5.91%，收報366元。微博（9898）被美國證券交易委員會加入預定除牌名單，股價跌1.71%；持有微博的阿里巴巴（9988）連升斷纜，跌3.23%；美團（3690）跌5.89%；小米（1810）跌1.89%；京東（9618）挫4.13%。嗶哩嗶哩（9626）續彈，升6.64%。油價回落，紐約期油晚上跌1.8%，至每桶112.8美元，倫敦布蘭特期油曾跌超過2%。