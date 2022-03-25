昨日下一批到期境內債「20融創02」價格曾瀉20%而臨時停牌，復牌後跌幅收窄至6.4%。該債本金33億人民幣，於5月27日屆首個到期日。而「20融創01」債價在周三插41.5%後，昨彈16.8%，其他境內債價跌幅亦有所收窄。
投資者拒展期 融創股債齊插
昨日下一批到期境內債「20融創02」價格曾瀉20%而臨時停牌，復牌後跌幅收窄至6.4%。該債本金33億人民幣，於5月27日屆首個到期日。而「20融創01」債價在周三插41.5%後，昨彈16.8%，其他境內債價跌幅亦有所收窄。
不設睇樓 催付近三萬上期 虛假租盤 網上覓水魚
港人習慣網上虛擬消費，連搵屋也上網參觀，讓騙徒有機可乘。有市民上網尋找租盤，遇上假業主以筍價出租中產單位，圖騙取租金上期，幸該市民覺得可疑，不虞有詐，尋找樓盤資料，才發現租盤根本是虛假的。任文職的Ci...
2022-03-25
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東航空難尋獲遇難者殘骸
中國東方航空一架波音737-800客機二十日在廣西梧州山區墜毀，航班編號MU5735，機上一百二十三名乘客及九名機組人員目前仍下落不明。當局已經連日展開搜索行動，發現飛機殘骸一百八十三份和部份遇難者遺...
2022-03-25
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切爾尼戈夫孤立15萬人受困 俄軍炸毀往基輔重要橋樑
俄羅斯入侵烏克蘭，戰事踏入第二個月，俄軍未能攻克首都基輔，但炸毀一條通往基輔的重要橋樑，切斷北部城市切爾尼戈夫與外界連繫，目前有十五萬人受困於此。俄烏雙方在基輔激戰。美國國防部指出，俄軍撤退到基輔以東...
2022-03-25
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水藍˙天岸兩房884.8萬易手
據《星島地產網》報道，中原地產高級資深分區營業經理陳偉業表示，東涌水藍‧天岸新近錄得6座極高層B室成交，面積568方呎，兩房套房，享一線全機場海景，附帶簇新裝修。單位於今年1月開始放盤，開價930萬元...
2022-03-25
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戰事及加息因素漸獲消化 失業金初領50年新低 杜指升349點
投資者對於烏克蘭戰事及聯儲局加息的消息逐漸消化，加上美國初領失業救濟人數降至18.7萬，為50年來新低，美股杜指周四早段向好。美股杜指曾升199點，至34558點，升幅為0.58%。標普指數亦升0.6...
2022-03-25
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葡意命運戰首關 大佬護駕
葡萄牙和意大利要在世界盃歐洲區附加賽C組決賽會師，先要在今晚四強分別主場分別淘汰土耳其及北馬其頓。為此，葡軍射手C朗拿度先要跟後輩擦出火花；意軍翼鋒恩斯治尼每次為國披甲表現特別勇猛的本色，勢在今仗領軍...
2022-03-24
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Alton主持電單車節目導埋隊友上癮 AK借訪問向家人攞批文考牌
MIRROR的AK（江𤒹生）和Alton（王智德）首度合唱歌曲《REBOUND》的MV，短短兩周已逾230萬點擊。Alton感激兄弟相邀做歌，亦禮上往來邀請對方擔任他以電單車為主題的新節目主持，AK大...
2022-03-25
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李一飄 - 給失業者「救生圈」 同時防呃騙｜社論
各行各業深受疫情衝擊，失業率有回升之趨勢，尤其基層市民失業即手停口停。由政府推出的「臨時失業支援」，是為「及時雨」，計劃由本周三起接受申請，三日內收到近十萬人申請，反映基層生活拮据，急需援手。對於不少...
2022-03-25
- KellyChu - 玩遊戲 贏Amoovars除菌小方塊及隱形眼鏡清洗器｜Executive日記
- 屈穎妍 - 一樣的打手｜人生馬拉松
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- 林建岳博士 - 《家族榮耀》收視報捷贏盡口碑｜香港美事
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蔡約翰起孖續領先 莫雷拉影贏騎師王 羅富全雨中贏三W
昨晚賽事在變化地舉行，羅富全憑「翡翠鳳凰」、「三生有運」和「有主意」中三元，而為前駒建功的田泰安另憑何廄「包裝大獎」起孖，可惜騎師王最終仍不敵同分的莫雷拉，因為後者除了勝出蔡廄「奇寶」和賀廄「幸運飛彈...
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