投資者拒展期 融創股債齊插

內房債務危機持續發酵，有傳融創中國（1918）正就一筆境內債「20融創01」定立延期方案，但不獲投資者接受，引發連鎖反應，昨日另一筆境內債「20融創02」一度大跌20%觸發臨時停牌，融創股價也急挫16.7%，收報5元，旗下融創服務（1516）亦插12.8%，報4.55元。據報融創董事長孫宏斌承諾，會為「20融創01」提供無限連帶責任擔保。昨日下一批到期境內債「20融創02」價格曾瀉20%而臨時停牌，復牌後跌幅收窄至6.4%。該債本金33億人民幣，於5月27日屆首個到期日。而「20融創01」債價在周三插41.5%後，昨彈16.8%，其他境內債價跌幅亦有所收窄。