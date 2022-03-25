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旭輝純利跌5.2% 末期息5.7分

2022-03-25 列印
■旭輝控股公布截至去年12月底止年度業績，純利為76.13億元人民幣，按年跌5.2%。
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旭輝控股（884）公佈截至去年12月底止年度業績，純利為76.13億元（人民幣，下同），按年跌5.2%，每股盈利0.92元；派末期息5.7分，按年跌76.5%；除派末期息外，亦建議派紅股，每持有100股獲發4股紅股。該公司料，房地產行業即將走出黑暗，今年五六月將迎來小陽春；而採取派息兼派紅股，是由於行業的不確定，公司要現金流以及公司股價被嚴重低估等原因所致。

旭輝執行董事兼主席林中表示，預料房地產行業即將走出黑暗，迎來春天，雖然行業總量見頂，但韌性強，體量大，容量大，可維持逾10億+平方米增加，15萬億+交易量，可容納多家千億+大企業。


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