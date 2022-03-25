TVB一筆貸款獲豁免即還款

電視廣播（TVB，511）業績報告披露，該公司有一筆2.5億美元（約19.5億港元）銀行貸款，因未遵守負債盈利比率條款而須提前今年還款，引發網上議論。TVB回應指，有關貸款已獲銀行豁免，毋須即時還款，並強調有足夠現金流及備用資金，供應營運業務所需。TVB表示，就有關該集團的營運資金關注，已在業績充份披露，有關一項貸款協議，是成功取得銀行書面豁免，同時董事局認為，擁有足夠現金流及備用資金，供應公司的營運業務所需。TVB又指，此乃正常資金借貸，交易是按商業條款訂立，屬公平合理，並符合該公司及股東的整體利益。去年底TVB現金結餘為11.77億元，按年大減65%，主要是用作償還債券。