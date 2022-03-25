潤啤賺46億升1.2倍 部份地區擬加價6%

華潤啤酒（291）公佈，截至去年底全年純利按年升近1.2倍，至45.87億元（人民幣，下同），末期息則派0.302元。管理層表示，受疫情及俄烏戰爭影響，原材料成本上升，在部份地區將會加價4%至6%。集團全年營業額333.87億元人民幣，按年升6.2%；每股基本盈利1.41元，末期股息每股派0.302元，連同中期息0.264元，全年派息為0.566元，按年增長118.5%。惟於業績公佈後，華潤啤酒股價急插，昨日收報47.95港元，跌6.89%。股價反插6.9%華潤啤酒行政總裁侯孝海在電話會議上指出，華潤在2021年關閉5家啤酒工廠，他稱該舉措是為了進一步實現產業改善，今年計劃最多關閉兩至三家工廠。侯孝海強調公司產能完善的戰略目標成效良好，重申高階化是公司未來主要戰略目標，而雪花啤酒的高階化速度、質量和規模均超出預期。公司原預期次高檔以上啤酒銷量，會在2023年至2025年間實現200萬噸銷量，他預期可提前在今年突破此水平。侯孝海亦指，疫情加上俄烏衝突令今年原材料價格上升，目前鋁、紙、大麥及麥芽等核心原材料價格仍在高位，令雪花啤酒今年面臨較大成本壓力，涉及金額近15億元。他強調，已積極採購鎖定所有麥芽價格，所以有關材料不會對今年成本帶來額外影響；但鋁罐、紙箱及其他原材料成本上升，則需要通過加價進一步消化。改善產能紓成本壓力他表示，集團只計劃在部份地區進行加價，可能會在六七月以後有詳細加價計劃，他預期加幅可能介乎4%至6%，整體不會比去年更「激烈」和「廣泛」。他續指，集團同時會通過中高檔酒的銷售增長，以及產能改善等紓緩成本壓力，消除原材料成本對盈利帶來的負面影響。