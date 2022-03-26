北水續流出 港股再挫541點

恒指彈至兩萬二關後阻力明顯，受累資金流出中國市場致內地股市以近全日低位收市，及美國監管機構否認和中國達成審計協議，恒指昨日最多曾跌656點至21289點，力守20天線，其後反覆於21400點附近爭持，收跌541點，報21404點；科指挫229點，收報4379點；國指跌244點，收報7283點。大市總成交1475.68億元。北水淨流出32.49億元，按日增加298.51%，連續第二日流出，累計流出40.65億元。全周累計，恒指跌8點；科指跌105點；國指則跌83點。京東健康插11% 領跌科指大型科網股拖低大市。美團（3690）績前挫8.2%，收報135元；阿里（9988）跌5.6%，收報107.4元；騰訊（700）挫2.6%，收報356.4元。京東（9618）下滑5.3%，收報228.8元，旗下京東物流（2618）折讓近一成配股並向京東發行新股，急跌13.7%，收報19.84元，同系京東健康（6618）則挫11.1%，收報39.8元，領跌科指成份股；同業平醫（1833）及阿里健康（241）分別插10.5%及9.2%，收報19.88元及4.55元。嗶哩嗶哩（9626）搜索一度無法加載，股價借勢瀉10.5%，收報218.6元。保險股集體走低。國壽（2628）去年新業務價值降23.3%遜預期，跌2.3%，收報11.98元；友邦（1299）跌3.1%，收報80.2元；平保（2318）跌2.5%，收報55.45元。新藥遭美拒上市 信達挫13%生科股受壓，香港上市生物科技指數現挫6.8%。信達生物（1801）新藥遭美國食品及藥物管理局（FDA）拒絕上市申請，股價插12.9%，收報27.6元。藥明生物（2269）挫8.4%，收報63.6元；藥明巨諾（2126）瀉12.3%，收報8.22元；金斯瑞（1548）挫9.2%，收報25.3元。中國乘聯會料3月狹義乘用車零售量按年跌一成，汽車股受壓。長汽（2333）插近9%，收報11.78元；蔚來（9866）挫7.1%，收報162元；比亞迪（1211）跌6%，收報211.6元；吉利（175）跌4.1%，收報11.58元。英皇證券研究部總監陳錦興指，恒指經上周「V」彈後，相信需要一輪震盪整固，暫於兩萬二具阻力，並於21000至22000點之間上落，影響後市因素包括地緣局勢、通脹及中港疫情等，若成功越過兩萬二關，可先上望3月初高位22800點水平。