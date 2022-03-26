昨晚賽事在變化地舉行，羅富全憑「翡翠鳳凰」、「三生有運」和「有主意」中三元，而為前駒建功的田泰安另憑何廄「包裝大獎」起孖，可惜騎師王最終仍不敵同分的莫雷拉，因為後者除了勝出蔡廄「奇寶」和賀廄「幸運飛彈...

2022-03-24