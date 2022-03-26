  • 2022年3月26日 星期六
  • 26º
  • 90%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 消費券強檢菜檔居安抗疫東航空難

日報新聞 > 金融

美股25日漲跌不一

2022-03-26 列印
Previous Next

紐約股市三大股指25日漲跌不一。
 

截至當天收盤，杜瓊斯工業平均指數比前一交易日上漲153.30點，收於34861.24點，漲幅為0.44%；標準普爾500種股票指數上漲22.90點，收於4543.06點，漲幅為0.51%；納斯達克綜合指數下跌22.54點，收於14169.30點，跌幅為0.16%。
 

板塊方面，標普500指數十一大板塊九漲兩跌。其中，能源板塊和公用事業板塊分別以2.28%和1.48%的漲幅領漲，非必需消費品板塊和科技板塊均下跌0.09%。
 



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd