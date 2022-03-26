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日報新聞 > 金融

國際油價25日上漲

2022-03-26 列印
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國際油價25日上漲。

截至當天收盤，紐約商品交易所5月交貨的輕質原油期貨價格上漲1.56美元，收於每桶113.90美元，漲幅為1.39%；5月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲1.62美元，收於每桶120.65美元，漲幅為1.36%。

美國油田技術服務公司貝克休斯25日公佈的數據顯示，本週美國活躍石油鑽機數量為531個，環比增加7個，同比增加207個。



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