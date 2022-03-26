紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的4月黃金期價25日比前一交易日下跌8美元，收於每盎司1954.2美元，跌幅為0.41%。
當天，5月交割的白銀期貨價格下跌30.5美分，收於每盎司25.615美元，跌幅為1.18%；4月交割的白金期貨價格下跌22.7美元，收於每盎司1008.5美元，跌幅為2.2%。
紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的4月黃金期價25日比前一交易日下跌8美元，收於每盎司1954.2美元，跌幅為0.41%。
當天，5月交割的白銀期貨價格下跌30.5美分，收於每盎司25.615美元，跌幅為1.18%；4月交割的白金期貨價格下跌22.7美元，收於每盎司1008.5美元，跌幅為2.2%。
本港昨新增一萬四百零五宗新冠病毒確診個案，是近一個月以來最低數字。疫情逐步回落，多家酒樓如新光酒樓集團及倫敦大酒樓等，紛紛決定下月一日重開，有望刺激市道；但業界指面對不少營運壓力，如需提升兩成薪酬來重...
2022-03-26
中國東方航空一架波音737-800客機在廣西梧州山區墜毀，搜索工作進入第六日，當局在山區開闢一條直達事故現場的救授通道，節省行動時間。目前搜索集中尋找第二個黑盒子（飛行記錄器），以幫助解開墜機真相。在...
2022-03-26
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2022-03-26
大坑豪宅上林，背靠青綠山巒，自成一隅。今次介紹該屋苑一個靚裝放盤，實用面積788方呎，三房一套，佈置甚有品味，站於露台可享附近翠山美景，鬧市少有，現連單邊車位放售，叫價2350萬。上林位於大坑道11號...
2022-03-26
紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的4月黃金期價25日比前一交易日下跌8美元，收於每盎司1954.2美元，跌幅為0.41%。當天，5月交割的白銀期貨價格下跌30.5美分，收於每盎司25.615美元，...
2022-03-26
英格蘭多名國腳因傷病退隊，主帥修夫基今晚主場友戰瑞士，勢給予二線兵和新人機會。當中，獲補選入伍的阿士東維拉前鋒奧尼屈堅斯揚言會把握失而復得的機會力爭上位，務求年底可參戰世界盃，勢率三獅延續對瑞士十二戰...
2022-03-26
梁詠琪（GiGi）早於2004年已客串過TVB劇集《天涯俠醫》，演張家輝已過世嘅女友，最近再挑戰自己，為ViuTV新劇《反起跑線聯盟》做女一。GiGi坦言20幾年前已覺得拍劇係大勢所趨，早有預算有朝一...
2022-03-26
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2022-03-26
昨晚賽事在變化地舉行，羅富全憑「翡翠鳳凰」、「三生有運」和「有主意」中三元，而為前駒建功的田泰安另憑何廄「包裝大獎」起孖，可惜騎師王最終仍不敵同分的莫雷拉，因為後者除了勝出蔡廄「奇寶」和賀廄「幸運飛彈...
2022-03-24