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紐約金價25日下跌

2022-03-26 列印
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紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的4月黃金期價25日比前一交易日下跌8美元，收於每盎司1954.2美元，跌幅為0.41%。

當天，5月交割的白銀期貨價格下跌30.5美分，收於每盎司25.615美元，跌幅為1.18%；4月交割的白金期貨價格下跌22.7美元，收於每盎司1008.5美元，跌幅為2.2%。



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